Психолог из Москвы посоветовала не уступать пожилым место в транспорте

Москва, , 21:07 — REGNUM В сети интернет идет активно обсуждение заявления психолога Люции Сулеймановой, которая утверждает, что пожилым людям не стоит уступать место в общественном транспорте, так как это является дискриминацией.

Всё началось с того, что Сулейманова 15 мая написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором она призвала остановить «пропаганду, что пожилым людям необходимо уступать место в общественном транспорте». Свое послание Сулейманова подписала как «ответственная гражданка». Она утверждает, что граждане, чей возраст более 50 лет, испытывают унижение, когда под давлением пропаганды молодые люди нехотя встают, освобождая сиденье.

Все это якобы наносит тяжелейший удар по психике пожилого человека, и он впадает в депрессию, переставая быть полноценным членом общества.

«Это только вызывает раздражение у людей более молодого возраста, и они без всякого уважения уступают место. А немолодые люди, которые расстроены тем, что их не уважают, вступают в конфликты», — заявляет она.

В социальных сетях Сулейманову посчитали человеком неадекватным и провокативным. На неё обрушилась многочисленная критика, перемешанная с оскорблениями. Волна критики была столь мощной, что Сулейманова была вынуждена оправдываться и уверять, что она якобы неоднократно наблюдала, как пожилым людям якобы неприятно пренебрежение, с которым молодые люди подскакивают с мест при их виде.

Коллеги Сулеймановой считают, что своим «письмом к Путину» она просто пыталась привлечь внимание к своей персоне.