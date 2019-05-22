В Псковской области увеличили размер вознаграждения за сдачу оружия

Псков, , 20:44 — REGNUM В Псковской области увеличили размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в правоохранительные органы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, суммы возмещения выросли в 1,5−2 раза.

Автоматы, пулемёты и снайперские винтовки теперь оцениваются в 6 тыс. рублей, карабины — в 4,5 тыс. рублей, самодельное оружие — от 2 до 2,4 тыс. рублей.

«Чтобы получить компенсацию, необходимо принести оружие и боеприпасы в территориальные органы управления МВД России по Псковской области или управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Псковской области и получить справку об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольной сдачей оружия», — пояснили в региональной администрации, напомнив, что за незаконное хранение оружия, а также его продажу, перемещение и передачу предусмотрена уголовная ответственность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пересмотре размера вознаграждения за добровольную сдачу оружия и боеприпасов настаивали псковские депутаты. Отмечалось, что жители региона часто находят на территории области оружие и боеприпасы времён Великой Отечественной войны, но не заинтересованы в их сдаче из-за низких сумм компенсации.

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