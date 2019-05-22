Во владимирской больнице понизили зарплаты «до конца кризиса»

Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 22 мая 2019, 19:59 — REGNUM Во Владимирской области сотрудникам Курловской районной больницы на 10% понизили начисленную зарплату из-за финансовых проблем учреждения. Соответствующий приказ исполняющего обязанности главного врача 21 опубликовал портал «ПроВладимир». По информации издания, приказ уже отменили, однако теперь в деле будет разбираться областной департамент здравоохранения.
В документе было указано, что ГБУЗ ВО «Курловская районная больница» за первый квартал 2019 года имеет задолженность более трёх миллионов рублей, а средства фонда оплаты труда перерасходованы.
«С целью уменьшения кредиторской задолженности и минимизации расходов приказываю
Документ был подписан исполняющим обязанности главного врача Евгением Морозовым, который на официальном сайте медицинского учреждения числится заведующим отделением дневного стационара.
Как сообщила 22 мая пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова, департамент здравоохранения администрации Владимирской области организовал проверку. В решении проблемы также будет участвовать профсоюз.