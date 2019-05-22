Во владимирской больнице понизили зарплаты «до конца кризиса»

Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 19:59 — REGNUM Во Владимирской области сотрудникам Курловской районной больницы на 10% понизили начисленную зарплату из-за финансовых проблем учреждения. Соответствующий приказ исполняющего обязанности главного врача 21 опубликовал портал «ПроВладимир». По информации издания, приказ уже отменили, однако теперь в деле будет разбираться областной департамент здравоохранения.

В документе было указано, что ГБУЗ ВО «Курловская районная больница» за первый квартал 2019 года имеет задолженность более трёх миллионов рублей, а средства фонда оплаты труда перерасходованы.

«С целью уменьшения кредиторской задолженности и минимизации расходов приказываю с 01.05.2019 уменьшить размер начисленной заработной платы на 10% всем сотрудникам ГБУЗ ВО «Курловская районная больница» до выхода ЛПУ из финансово-экономического кризиса», — говорится в документе.

Документ был подписан исполняющим обязанности главного врача Евгением Морозовым, который на официальном сайте медицинского учреждения числится заведующим отделением дневного стационара.

Как сообщила 22 мая пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова, департамент здравоохранения администрации Владимирской области организовал проверку. В решении проблемы также будет участвовать профсоюз.