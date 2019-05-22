Мосгорсуд отказался выпустить многодетную мать Лисицыну из СИЗО

Москва, , 19:46 — REGNUM Московский городской суд вновь оставил под стражей многодетную мать Александру Лисицыну, несмотря на проблемы со здоровьем заключенной и отсутствие чётких доказательств её вины. Соответствующее решение апелляционная инстанция приняла 22 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 26 апреля Тверской районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Лисицыной до 27 июля 2019 года. Защита обжаловала решение, потребовав назначить более мягкую меру пресечения. В свою очередь следственные органы выступили против этого, настаивая на том, что многодетная мать должна остаться в СИЗО, а решение суда первой инстанции без изменений.

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Адвокат Тамара Шустрова, выступая на рассмотрении апелляционной жалобы в Московском городском суде обратила внимание на тот факт, что следствие не располагает доказательством вины Лисицыной. Защитник отметила, что мать троих детей невиновна, а решение Тверского районного суда Москвы незаконно, приведя целый ряд доказательств своей правоты. К тому же следствие не привело никаких новых доводов в пользу продления ареста, что должно стать основанием для смягчения меры пресечения.

«Нужно обратить внимание, что есть постановление Пленума Верховного суда, который говорит, что обстоятельства, которые были достаточны при избрании меры пресечения не являются достаточными при продлении меры пресечения. Но следствие ссылается на те же обстоятельства, на которые ссылалось при избрании меры пресечения. Почему-то защиту никто не слышит, а следствие слышат все. Защита уже вынуждена заниматься собственным расследованием. Мы обратились к специалистам, которые составили техническое заключение и только после того как предоставили этот документ следователям, была назначена землеустроительная экспертиза. Если открыть карту, то видно, что участки, которые зарегистрированы за Лисицыной и участки Рослесхоза — разные участки и даже не граничат между собой. Эти участки входят в земли населённого пункта, а не Рослесхоза», — сказала Шустрова.

Адвокат напомнила, что её подзащитная не знакома ни с одним другим фигурантом уголовного дела. Рассматривать многодетную мать следует не в качестве обвиняемой, а в качестве потерпевшей. Ведь она не совершала никаких махинаций с земельными участками, которые ей инкриминируют. Единственное, что сделала Лисицына — выдала доверенность на приобретение земли своему другу, причём доверенность была составлена сроком всего на один год. С учётом всех обстоятельств обвинение Лисицыной в мошенничестве выглядит абсурдным, а её арест — противоправным, отметила Шустрова.

«Наша подзащитная не причастна к совершению инкриминируемого действия. Я прошу услышать нас. Есть такое понятие как состав преступления. Лисицына не совершала преступления — она выдала доверенность, больше никаких действий она не совершила. И за это она уже шесть месяцев находится под стражей. Есть ряд других мер пресечений, которые на сегодняшний день позволяют эффективно вести следствие», — отметила адвокат.

Шустрова напомнила суду, что Лисицына характеризуется исключительно с положительной стороны, ни разу не привлекалась даже к административной ответственности. Поэтому заявления о том, что, оказавшись под домашним арестом, она скроется от следствия, являются необоснованными. Адвокат не исключила, что следствие специально выбрало самую жёсткую меру пресечения, чтобы вынудить её подзащитную признать свою вину и оклеветать себя.

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"Мне кажется сейчас происходит что-то закулисное, чтобы держать человека под стражей ради психологического воздействия. Содержание под стражей, разлука с детьми — всё это меры воздействия. Следствие проводится не эффективно. Следствие не разобралось в ситуации, не разобралось с доказательствами по делу. Я полагаю, что сегодня у суда есть все основания чтобы услышать защиту. Следствие проводится вольготно. За год не добыты доказательства относительно нашей подзащитной», — отметила Шустрова.

Её слова поддержала адвокат Наталья Смирнова, отметив, что все обстоятельства дела говорят в пользу невиновности Лисицыной. Не смотря на это суд каждый раз необоснованно продлевает срок содержания под стражей её подзащитной.

«В постановлении Тверского районного суда не нашлось подтверждения ни одного обстоятельства, которое приводит следствие. Все вылилось в формальную отписку. С таким подходом следствие будет долго трудиться и над объёмом, и над сутью материалов. Сейчас необоснованно затягивается расследование по данному уголовному делу. Наша подзащитная седьмой месяц находится под стражей и за это время было проведено не больше четырёх следственных действий. Все остальное время она сидит впустую. Возникает вопрос: с учетом такого неэффективного подхода к своей работе, почему наша подзащитная должна находиться в изоляторе. Я прошу суд вопреки равнодушному и стандартному подходу к принимаемому решению, подойти с особым отношением и гуманностью к вынесению решения сегодня», — сказала защитник.

Смирнова напомнила, что дети Лисицыной до сих пор не понимают почему рядом нет мамы. Все полгода, которые их мать удерживают в СИЗО каждый из них живёт в постоянном стрессе.

«Они не ощущают ни тепла, ни заботы, к которым привыкли. Наша подзащитная — идеальная мать своих троих детей. Они росли в гармонии и сейчас всё это отнято. Во что это выльется в последствии не известно. Возникает вопрос: за что дети Лисицыной несут наказание? За равнодушие следствия и суда? Какая помеха следствию от нахождения Лисицыной под домашним арестом?» — задалась вопросом Смирнова.

Адвокат также обратила внимание суда на то, что у Лисицыной имеются хронические заболевания, что делает её пребывание в СИЗО сродни пытке. При этом состояние здоровья её подзащитной ухудшается и поддерживать его в СИЗО невозможно.

«Я убедительно прошу отменить постановление Тверского суда и избрать иную меру пресечения нашей подзащитной не связанной с лишением свободы», — обратилась адвокат к суду.

Однако суд в очередной раз не внял ни к доводам, ни к просьбам стороны защиты.

«Суд апелляционной инстанции постановил постановление Тверского районного суда Москвы от 26 апреля 2019 года оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения», — зачитала своё решение судья.

Комментируя принятое решение адвокат Шустрова выразила мнение, что оно могло быть готово заранее. В пользу этой гипотезы может говорить тот факт, что судья подготовила решение менее чем за 15 минут.

«Мы считаем, что Рослесхоз не является потерпевшим, но следствие считает иначе. Наша позиция: эти земли не принадлежат Рослесхозу и это говорят кадастровые данные, участки являются землями населенного пункта. Потерпевшим здесь Рослесхоз выступать не может. И весь парадокс заключается в том, что, вменяя присвоение земли Лисицыной на сумму 35 млн рублей, они не задумываясь вменяют ей по стоимости земель населенного пункта. Ведь квадратный метр земли лесного участка стоит один рубль и ущерб составлял бы 12,5 тысяч рублей. То есть вменяя такую сумму следствие само признаёт несостоятельность своего обвинения», — сказала Шустрова.

Также адвокат не исключила, что следствие может длиться более одного года и всё это время Александра Лисицына может провести в СИЗО.

В свою очередь правозащитник Денис Солдатов обратил внимание на то, что содержание в СИЗО Александры Лисицыной является ярким примером «круговой поруки» правоохранительных, надзорных и судебных органов.

«Мне кажется, что судебное решение по аресту Лисицыной превращается в замкнутый круг. Круговая порука следователей, прокуроров и судей видна даже невооружённым глазом. Это судебное заседание стало последним штрихом в написании кривой бумажки, что Лисицына должна находиться в СИЗО, а не дома со своими детьми. Следствие не представляет ни одного нового доказательства вины, не проводит следственные действия», — сказал Солдатов.

Также правозащитник напомнил, что Лисицына работала волонтёром и помогала ветеранам Великой Отечественной войны. Солдатов продемонстрировал журналистам несколько благодарственных писем от общественных организаций на имя Лисицыной, а также около 300 подписей участников Великой Отечественной войны и вдов ветеранов-героев СССР в поддержку многодетной матери.

Журналист Олег Якубов охарактеризовал решение Московского городского суда «убийственным формализмом».

«Никак иначе это действо невозможно охарактеризовать. Пошёл седьмой месяц, как абсолютно невиновная женщина находится в застенках СИЗО. Какие основания? Даже следствие не отрицает, что Лисицына не знает никого из фигурантов дела. Давайте разберёмся, что совершила Лисицына — дала доверенность на имя друга семьи. Её доверенностью кто-то воспользовался, стало быть она жертва, а не обвиняемая», — сказал Якубов.

Как сообщало ИА REGNUM, мать троих несовершеннолетних детей Александра Лисицына находится в СИЗО с 15 ноября 2018 года. Женщину обвиняют в мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ). Основанием для обвинений стала доверенность на приобретение земельных участков, которую женщина составила на имя своего друга еще в 2014 году. Однако следствие уверено, что многодетная мать пыталась похитить 9 земельных участков в Московской области. Адвокаты Лисицыной неоднократно приводила целый ряд доказательств в пользу невиновности своей подзащитной. При этом адвокаты неоднократно опротестовывали меру пресечения многодетной матери, отмечая, что у женщины есть серьезные проблемы со здоровьем, что делает её пребывание в СИЗО невыносимым. Кроме того, дети крайне болезненно воспринимают разлуку с матерью и живут в постоянном страхе за неё. Однако в судах ходатайства защиты об изменении меры пресечения отклоняют из раза в раз.