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Красота без жертв. Модный дом Prada отказался от меха

Общество

Модный дом «сосредоточит внимание на современных материалах»

Красота без жертв. Модный дом Prada отказался от меха
Anna Wójtowicz
Норка

Милан, Италия, 22 мая 2019, 19:36 — REGNUM  Модный дом Prada объявил об отказе от использования меха в своих коллекциях, 22 мая передает агентство Associated Press.

По словам главы модного дома Миуччи Прада, начиная с женской коллекции весна-лето 2020, которая будет представлена в сентябре, Prada не будет использовать мех для создания одежды.

Госпожа Прада обещает «сосредоточить внимание на современных материалах» и надеется «исследовать новые грани креативного дизайна».

Группа Prada, в состав которой входят бренды Prada, Miu Miu, Church's и Car Shoes, продолжит продажи изделий, содержащих мех, до исчерпания запасов старых коллекций.

Ранее от использования меха из «этических соображений» и под давлением зоозащитников уже отказались Versace, Gucci и Burberry.

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