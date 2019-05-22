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Свердловский губернатор просит мэра не предлагать «сквер раздора» для храм

Общество

После исследования ВЦИОМ

Екатеринбург, 22 мая 2019, 19:18 — REGNUM  Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросит мэра Екатеринбурга Александра Высокинского не учитывать сквер у Драмтеатра в качестве места для строительства храма Святой Екатерины. Об этом он написал в своём Instagram.

«Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВЦИОМ опросил 3 тысячи человек по вопросу о том, нужно ли строить храм Святой Екатерины и где именно. Большинство опрошенных поддержали идею строительства собора. Но при этом основная часть респондентов считает, что сквер у Драмтеатра не является для этого удачным местом.

Напомним, после протестов, которые спровоцировала установка забора на месте предполагавшегося строительства, власть пошла на диалог. В городе будет проведён опрос, по итогам которого и определят новое место для строительства храма.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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