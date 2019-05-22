Врио липецкого губернатора: «Решение проблем дольщиков надо ускорять»

Липецк, , 19:12 — REGNUM Врио главы региона Игорь Артамонов 22 мая встретился с участниками долевого строительства в администрации Липецкой области. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в ходе встречи обсуждались варианты и сроки решения проблем.

Дольщики могли задать вопросы застройщикам. В частности, людей интересовало, когда начнутся работы по дому III-1 в микрорайоне «Елецкий». Там, по словам представителя компании «Глобус — групп», уже выполнены работы по монтажу колонн, ригелей, плит перекрытия, облицовке наружных стен и лоджий, устройству внутренних стен и перегородок из газосиликатных блоков и силикатного кирпича. 27 мая на объекте начнут работать монтажники и каменщики, с 3 июня они будут работать в две смены. Дом будет сдан к 2020 году.

«Мы вместе решаем проблемы дольщиков. Вы должны ускорить процесс, ответить людям, когда они увидят рабочих на стройке. А мы проконтролируем, снова встретимся через две недели и посмотрим, как идет работа», — отметил Игорь Артамонов.

Компания «Глобус — групп» сменит застройщика ООО СК «Велес» на доме № II-15 в липецком микрорайоне «Елецкий» и устранит недостатки в доме № 22б на улице Карьерной в городе Грязи. Дом введен в эксплуатацию 31 января 2018 года, но, по словам жителей, там много проблем. Кровля течет, не работают насосы.

«Областная власть помогает в решении всех вопросов дольщиков. Договорились, что кровлю за свой счет отремонтирует строительная компания «Глобус — групп», по остальным проблемам дома собственники должны обратиться в суд. Мы окажем юридическую поддержку», — заверил жителей Игорь Артамонов.

На встрече обсудили судьбу дома по улице Шубина, который был признан проблемным в марте 2019 года. Из-за сложностей с документацией у прежнего застройщика, ЗАО «СК «ЛМС», затянулся процесс передачи прав тресту «Липецкстрой». Эти вопросы также будут решать в судебном порядке.

«Решение проблем обманутых дольщиков надо ускорять. История каждого недостроенного объекта индивидуальна, и решать проблемы надо индивидуально. Наша задача — помочь всем пострадавшим гражданам», — сказал Игорь Артамонов.

Самым проблемным объектом остается долгострой на улице 50 лет НЛМК. Там должна пройти экспертиза существующего объекта. Администрация области вместе с горожанами рассматривает возможные способы решения проблемы.