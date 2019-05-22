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Более 1,5 тыс. липчан посмотрели хоккей на Липецком городище

Общество

Организаторы продолжат транслировать на Городище спортивные матчи, учитывая пожелания горожан

Липецк, 22 мая 2019, 19:01 — REGNUM  Более 1500 липчан посмотрели хоккейный матч Россия-Швеция на Липецком городище. Как сообщила пресс-служба областной администрации, областные и городские власти учли пожелания липчан сделать городище площадкой для болельщиков. На сцене установили большой экран, на котором транслировался хоккейный матч.

Сборные двух стран боролись за первое место в группе Чемпионата мира. Качественное изображение и хороший звук в центре города липчане восприняли с радостью и массово поддержали национальную хоккейную сборную. На время матча Городище было огорожено, войти можно было свободно, но через рамки с полицией.

В четверг, 23 мая, в 17:15 на Липецком городище начнется прямая трансляция матча ¼ финала, в котором сборная России сыграет с командой США. Организаторы заявляют, что уже начали решать вопросы с туалетом и фудкортом, на отсутствие которых пожаловались липчане в соцсетях.

Городище в Липецке было благоустроено в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на реализацию которого в 2018 году регион потратил более 350 миллионов рублей. Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что при благоустройстве территорий в первую очередь должны учитываться пожелания граждан.

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Городское благоустройство
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