Более 1,5 тыс. липчан посмотрели хоккей на Липецком городище

Липецк, , 19:01 — REGNUM Более 1500 липчан посмотрели хоккейный матч Россия-Швеция на Липецком городище. Как сообщила пресс-служба областной администрации, областные и городские власти учли пожелания липчан сделать городище площадкой для болельщиков. На сцене установили большой экран, на котором транслировался хоккейный матч.

Сборные двух стран боролись за первое место в группе Чемпионата мира. Качественное изображение и хороший звук в центре города липчане восприняли с радостью и массово поддержали национальную хоккейную сборную. На время матча Городище было огорожено, войти можно было свободно, но через рамки с полицией.

В четверг, 23 мая, в 17:15 на Липецком городище начнется прямая трансляция матча ¼ финала, в котором сборная России сыграет с командой США. Организаторы заявляют, что уже начали решать вопросы с туалетом и фудкортом, на отсутствие которых пожаловались липчане в соцсетях.

Городище в Липецке было благоустроено в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на реализацию которого в 2018 году регион потратил более 350 миллионов рублей. Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что при благоустройстве территорий в первую очередь должны учитываться пожелания граждан.