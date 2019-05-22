Мусорный фронт: архангельские власти не сдаются

Архангельск, , 18:54 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал апелляционную жалобу в Верховный суд РФ на решение Архангельского областного суда, снявшего запрет на проведение референдума по наболевшему мусорному вопросу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Напомним, суд 25 апреля областной суд признал решение депутатов областного собрания об отказе в проведении референдума незаконным и обязал избирательную комиссию суд обязал провести региональное голосование по наболевшему вопросу.

Губернатор, заручившись поддержкой региональной прокуратуры и президиума областного собрания, подал жалобу в Верховный суд.

«Областные депутаты обжалуют данное решение так как считают требования истца незаконными, избирком планирует подать аналогичную апелляцию. Прокуратура Архангельской области и областная администрация участвуют в процессе как заинтересованные лица, и, как положено по закону, также подготовили свои апелляции. Позиция регионального правительства соответствует позиции, представленной в апелляциях областного Собрания и прокуратуры», — говорится в официальном ответе правительства по данному вопросу.

В прокуратуре информацию о подаче апелляционного представления подтвердили. Представители областного собрания информацию пока не комментируют.

Исполнительная власть региона продолжает настаивать на том, что не сопротивляется народному движению, всего лишь следует букве закона:

«Правительство Архангельской области поддерживает все формы выражения волеизъявления граждан, в том числе и референдум, но только по тем вопросам, которые не противоречат законодательству Российской Федерации», — подчеркнули в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение всенародного голосования дважды блокировалось региональным парламентом — оба раза формировки вопроса для референдума были признаны незаконными.