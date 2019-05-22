«А мы предупреждали»: власти Москвы констатировали пробки на дорогах

Москва, , 18:15 — REGNUM Прогноз о затруднениях на дорогах Москвы 22 мая подтвердился. На это обратили внимание в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы, разместив сообщение в Twitter.

«А мы предупреждали, что на дорогах будет сложно. Сейчас 8 баллов. Причины: дорожники копают в центре (и не только), крупное ДТП на 3 км МКАД плюс временные ограничения. Рекомендация та же: в центр лучше без машины», — написали в ЦОДД.

По прогнозу сервиса «Яндекс.Пробки», затруднения на дорогах столицы станут меньше после 20:00.

Ранее в ЦОДД обратили внимание на встречи государственного уровня, которые проходят 22 мая в Москве.

Отметим, с официальными визитами в столице России находятся делегация Вьетнама во главе с премьер-министром Нгуен Суан Фуком, а также президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

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