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В Эстонии фирма оштрафована на 3200 евро за украинских гастарбайтеров

Общество

Два работника предприятия, приехавших с Украины, были выявлены в результате проверки

Таллин, 22 мая 2019, 18:05 — REGNUM  Как сообщает эстонское издание err.ee, во время проверки, проводимой Департаментом полиции и пограничной охраны, в одном из предприятий общепита были выявлены два гражданина Украины, работающие без краткосрочного разрешения на работу в Эстонии. За нарушение законодательства о регистрации иностранных работников предприятие было оштрафовано на 3200 евро.

Это уже не первый подобный случай в этом году. В начале года такому же штрафу было подвергнуто строительное предприятие, на стройплощадке которого были выявлены рабочие с Украины и из Белоруссии. Интересно то, что они пытались выдать себя за «строительных туристов», которые из интереса посещают стройки в разных странах, а рабочую одежду и каски носят для безопасности, и «из уважения к строителям». Но такая уловка не сработала.

Как сообщает издание «Голос Балтии», в украинском секторе интернета выявлены объявления, предлагающие неквалифицированную работу в странах Прибалтики с зарплатой до 1500 евро, бесплатным проживанием, питанием и проездом до места работы, а также скидкой на покупку товаров в фирме-работодателе. По мнению издания, такие щедрые условия могут быть только предложением мошенников.

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