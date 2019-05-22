Свердловский губернатор прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ по храму

Екатеринбург, , 18:03 — REGNUM В Екатеринбурге сквер у Театра драмы могут исключить из числа мест, предполагаемых для строительства храма Святой Екатерины. Данные опроса ВЦИОМ будут учтены, заявил в своём Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ. большинство жителей Екатеринбурга поддерживают строительство храма. Но 74% опрошенных считают. что место у Театра драмы в сквере выбрали неудачно, а 58% уверены. что строить нужно в другом месте.

Евгений Куйвашев напомнил о том, что администрация Екатеринбурга сейчас собирает предложения пор местам для размещения храма. После этого окончательное место будет определено по итогам опроса горожан.

«Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины», — сказал глава региона.

Он также отметил, что обратится к мэру Александру Высокинскому с просьбой не включать при проведении опроса данную площадку в список возможных мест.

«Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — сказал Евгений Куйвашев.

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