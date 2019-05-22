В Костроме хотят запретить вейпы и кальяны для несовершеннолетних

Кострома, , 17:47 — REGNUM В Костромской области разработан закон, который запрещает продавать детям электронные сигареты. Законопроект прошел процедуру оценки регулирующего воздействия, включая публичные консультации, и теперь будет рассмотрен на заседании депутатов Костромской областной Думы.

По сведениям пресс-службы обладминистрации, закон предполагает запрет на продажу несовершеннолетним устройств, имитирующих курение табака, жидкости для электронных сигарет, а также использование их в образовательных учреждениях и на детских площадках. Дети младше 18 лет не смогут купить вейпы, кальяны, электронные сигареты, электронные парогенераторы.

Помимо того, у входа в кафе, кальянные и ночные клубы, где можно употреблять алкогольные напитки и курить, предлагается размещать таблички с указанием возрастного ограничения посетителей.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская областная Дума в июле 2018 года уже принимала в первом чтении законопроект о запрете несовершеннолетним находиться в пивных ресторанах, винных и пивных барах, рюмочных, а также заведениях предназначенных для употребления табака и кальяна. Тогда предполагалось, что штраф за нарушение для должностных лиц штраф составит от 3 до 6 тысяч рублей, для юридических — от 15 до 30 тысяч.