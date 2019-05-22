Ford отзывает около 15 тысяч внедорожников в России

Москва, , 17:32 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Ford на российском рынке ООО «Форд Соллерс Холдинг» объявил об отзыве 14 576 транспортных средств. Об этом 22 мая собощает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Ford Explorer, реализованные в период с августа 2012 года по апрель 2018 года.

Основанием для отзыва автомобилей послужили результаты исследования, которые показали, что частые толчки и диапазон отскока подвески автомобиля на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес. Это может привести к образованию трещин на данных компонентах.

Отмечается, что трещины на рычаге регулировки схождения колес увеличивают риск аварий во время движения. Водители также могут замечать шум, необычные характеристики управляемости или сложности в управлении автомобилем.

На отзываемых транспортных средствах будет произведена замена рычагов регулировки схождения задних колес. Ремонтные работы будут осуществлены бесплатно для владельцев.