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Ford отзывает около 15 тысяч внедорожников в России

Общество

Отзыву подлежат автомобили Ford Explorer, реализованные в 2012-2018 годах

Москва, 22 мая 2019, 17:32 — REGNUM  Официальный представитель автопроизводителя Ford на российском рынке ООО «Форд Соллерс Холдинг» объявил об отзыве 14 576 транспортных средств. Об этом 22 мая собощает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Ford Explorer, реализованные в период с августа 2012 года по апрель 2018 года.

Основанием для отзыва автомобилей послужили результаты исследования, которые показали, что частые толчки и диапазон отскока подвески автомобиля на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес. Это может привести к образованию трещин на данных компонентах.

Отмечается, что трещины на рычаге регулировки схождения колес увеличивают риск аварий во время движения. Водители также могут замечать шум, необычные характеристики управляемости или сложности в управлении автомобилем.

На отзываемых транспортных средствах будет произведена замена рычагов регулировки схождения задних колес. Ремонтные работы будут осуществлены бесплатно для владельцев.

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