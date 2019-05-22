Авиакомпания «Ай Флай» заплатит штраф в 21 млн рублей за взятки

Москва, , 17:24 — REGNUM Российская авиакомпания «Ай Флай» оштрафована на 21,6 млн рублей за дачу взяток должностному лицу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры России.

Основанием для наложения столь крупного штрафа на авиакомпанию стали материалы уголовного дела, которое было заведено на генерального директора «Ай Флай» Евгения Филатова. Следствие установило, что Филатов передавал взятки на сумму в 2,1 млн рублей заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрию Малышеву. В обмен на взятки Малышев способствовал выдаче авиакомпании «Ай Флай» разрешений на разовые полеты гражданских воздушных судов в порядке международных чартерных сезонных рейсов.

Филатов был признан судом виновным и получил 3,5 года тюрьмы вместе со штрафом в 6,48 млн рублей. Приговор вступил в силу 28 февраля. Малышев также был арестован в июле 2018 года ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

На основании уголовного дела против Филатова в отношении авиакомпании «Ай Флай» было возбуждено административное дело. 25 апреля юридическому лицу был назначен штрафа в размере 21 миллион 600 тысяч рублей, то есть в десятикратной сумме незаконно переданного денежного вознаграждения.