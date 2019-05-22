Воевавшему в Сирии уроженцу Кабардино-Балкарии вынесли приговор

Нальчик, , 17:22 — REGNUM Суд в Кабардино-Балкарии признал виновным в участии в войне в Сирии местного жителя Мурата К. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и ограничением свободы на срок один год. Об этом сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным ведомства, осужденный выехал в Сирию и участвовал там в вооружённом формировании, не предусмотренном законодательством данного государства в период с середины февраля до начала марта 2014 года. После этого он попытался скрыться от правосудия, выехав в Германию и проживая там под видом беженца из Туркменистана.

Однако на родине в отношении него было возбуждено уголовное дело, подозреваемого объявили в международный розыск. Задержанный в Германии боевик был выдан России по запросу Генеральной прокуратуры РФ.

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Напомним, в октябре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд обвинил в участии в войне в Сирии 23-летнего выходца из Кабардино-Балкарии Ислама Г. Ему дали 16 лет колонии строгого режима.