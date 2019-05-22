Пассажир задержан в аэропорту Дагестана за оскорбление бортпроводника

Махачкала, , 17:05 — REGNUM Один из пассажиров авиарейса Москва — Махачкала задержан полицейскими в аэропорту столицы Дагестана. Дебошир — 29-летний житель республики — во время полета позволял себе оскорблять бортпроводника, сообщили ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

Наряд полиции был вызван непосредственно к борту рейса. Прибывшим правоохранителям командир воздушного судна рассказал, что один из пассажиров выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводника, а на неоднократные замечания не реагировал.

Мужчину доставили в линейный отдел полиции в махачкалинском аэропорту. Теперь нарушителю грозят санкции в виде штрафа или ареста на срок до 15 суток.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля 2019 года в аэропорту Минеральных Вод экстренно приземлился самолет, летевший из Сургута в Махачкалу. Командир внепланово посадил воздушное судно из-за 43-летнего уроженца Дагестана, который курил в туалете. Пассажира доставили в полицию, где на него составили административный протокол.