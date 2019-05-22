Ленобласть добавит «земским учителям» средства на покупку жилья

Выборг, Ленинградская область, , 16:42 — REGNUM Власти Ленинградской области готовы выделять средства на приобретение жилья участникам федеральной программы «Земский учитель», которая стартует с 2020 года.

«Мы считаем необходимым к «земскому миллиону» добавлять средства на покупку однокомнатной квартиры. Это называется социальная инвестиция и мы ее реализуем», — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с молодыми учителями в рамках форума педагогов в Выборге.

Участвующая в работе форума министр просвещения РФ Ольга Васильева одобрила эту инициативу региона. Она рассказала, что в рамках программы «Земский учитель» планируется создать общероссийский каталог вакансий, чтобы у кандидата на участие в программе были максимальные возможности для выбора.

«Условием для победы должна быть квалификация кандидата и готовность работать в выбранной школе не менее пяти лет», — пояснила Ольга Васильева.

В свою очередь, Александр Дрозденко рассказал, что в 2019 году в Ленобласти на проект «Успех каждого ребенка» предусмотрено 113 млн рублей, а на проект «Современная школа» — 625 млн рублей.

«Средний возраст учителей в Ленинградской области — 42 года. Это говорит о том, что у нас идет хороший приток молодых кадров, а значит эффективно действует целая система льгот и преференций для молодых педагогов. Ленинградская область также входит в число субъектов, где безусловно соблюдаются поручения президента России по уровню заработной платы для педагогов», — добавил глава региона.

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Общее количество работников системы образования Ленинградской области составляет почти 45 тыс. человек, из них учителей — 9679 человек. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций возрастной категории «56 лет и старше» составляет 29,1%. За три последних года в систему образования Ленобласти пришли более 1300 молодых педагогов.

Для молодых специалистов системы образования Ленинградской области предусмотрен комплекс мер поддержки, в том числе социальная поддержка в виде единовременного пособия (15 тыс. рублей) и ежегодной единовременной выплаты в течение трех первых лет (56,5 тыс. рублей). Также для молодых специалистов предусмотрены денежные выплаты в течение трех первых лет работы, обеспечение жильем, льготная ипотека.

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