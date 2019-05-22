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Законопроект о горячем питании в школе будет внесен в Госдуму до июня

Общество

Подход к питанию школьников будет комплексным, заявил спикер Госдумы

Законопроект о горячем питании в школе будет внесен в Госдуму до июня
Иллюстрация: Сс) HomeMaker
Завтрак

Москва, 22 мая 2019, 16:40 — REGNUM  Законопроект о предоставлении школьникам горячего питания может быть внесен в Госдуму до 31 мая. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая уже отметила, что законопроект находится на финальной стадии разработки и может быть внесен в Госдуму в ближайшее время.

«В рабочем порядке мы затребовали у правительства информацию по рассмотрению проекта закона по детскому питанию. И могу доложить уже сегодня, что все предложения, которые были даны профильными министерствами, нами уже проработаны, учтены. Более того, подготовлена новая редакция закона с учетом этих предложений и новое финансово-экономическое обоснование», — заявила Яровая.

Высокую степень готовность законопроекта подтвердил также и спикер Госдумы.

«Законопроект о горячем питании в школах, чаще всего в начальных классах, в высокой степени готовности. (Вице-премьер) Татьяна Голикова подчеркнула, что до 24 (мая) вообще все заключения по нему должны быть профильными ведомствами сданы», — заявил Володин.

Так, по его словам, законопроект может быть внесен в Госдуму на следующей неделе, то есть до 31 мая.

«Будет возможность … на следующей неделе внести данный законопроект. Но он должен будет включать комплексный подход к решению, понимая что это горячее питание, где в том числе будут предусмотрено и соки, и молоко, и горячие блюда», — подчеркнул Володин.

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