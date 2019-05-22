В России через 10 лет недосчитаются 180 тыс. педагогов

Выборг, Ленинградская область, , 16:10 — REGNUM Дефицит учителей и других педагогов в школах России к 2029 году составит 180 тыс. человек. При этом сохранится тенденция старения педагогического состава. Об этом в Выборге заявила 22 мая министр просвещения Ольга Васильева, выступая на Всероссийском форуме молодых педагогов «Учитель будущего».

По ее словам, в настоящее время в российских школах работают 1 млн 308 тыс. учителей, а дефицит кадров составляет 10−11%.

«К 2029 году не будет хватать 180 тыс. педагогов в школах. Сейчас ежегодно по контрольным цифрам приема на бюджет в педагогические вузы поступают 73 тыс. человек, из них только 33−34 тыс. доходят до школ», — цитирует ТАСС слова министра.

Педагогов в возрасте до 29 лет в России только 5,5%, и, по словам Васильевой, положительная динамика к 2029 году в этом отношении маловероятна. Она добавила, что задача привлечения молодых педагогов в школы является приоритетной для Минпросвещения.

На форуме в Выборге собрались около 500 молодых учителей со всей России. Учредителями форума являются Министерство просвещения РФ и правительство Ленинградской области.

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