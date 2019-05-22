В Аргентине осужден акушер, отказавшийся делать аборт пациентке

Вьедма, Аргентина, , 16:06 — REGNUM 21 мая в аргентинской провинции Рио-Негро был признан виновным гинеколог Леандро Родригес Ластра, отказавшийся делать аборт 19-летней пациентке, пишет газета Clarin.

Девушка забеременела в результате изнасилования, и по законам Аргентины имела право на аборт. Она поступила в больницу после попытки сделать аборт самостоятельно при помощи медикаментов.

Врач отказался прерывать беременность, ссылаясь на возможный вред для организма матери. В итоге ребенок родился на 35-й неделе беременности и был передан на усыновление. Родригеса Ластру признали виновным в неисполнении служебных обязанностей. Он не был зарегистрирован как врач, отказывающийся от совершения абортов по идейным соображениям.

Это дело не имеет прецедентов в истории аргентинского права. Оно вызвало широкий резонанс, неравнодушные граждане устраивали митинги за и против обвиняемого.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из центральных политических событий Аргентины 2018 года стала попытка принятия закона о легализации абортов. Летом законопроект с трудом прошел через нижнюю палату парламента, но не нашел поддержки большинства в сенате.

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