На развитие четырех сёл в Павлодарской области выделят $3,7 млн

Нур-Султан, , 15:59 — REGNUM На развитие четырех сельских населенных пунктов в Павлодарской области Казахстана в 2019 году планируется выделить 1,4 млрд тенге ($3,7 млн), сообщает 22 мая издание InBusiness.

Акимат (администрация) Павлодарской области совместно с министерством национальной экономики республики определило 104 сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития.

Однако в 2019 году средства будут выделены на развитие четырех сёл: Иртышское, Теренколь, Железинка, Баянаул. Средства будут направлены на ремонт сетей теплоснабжения, строительство и ремонт дорог, установку уличного освещения, а также на другие социальные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года на XVIII съезде правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил выделить 90 млрд тенге ($238 млн) на реализацию проекта «Ауыл — Ел бесігі».

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