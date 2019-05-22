Госдума вводит штрафы за отказ в обслуживании инвалидов

Москва, , 15:53 — REGNUM Законопроект, вводящий существенные штрафы за отказ в обслуживании инвалидов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Поправками в КоАП устанавливается ответственность за «отказ потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом, кроме случаев, установленных законом». Штраф на должностных лиц составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Законопроект подготовлен в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они «не нравятся» охраннику магазина или не соответствуют «имиджу» ресторана», — констатировал он.

По словам Володина, такие случаи нередки — ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тыс. жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением.