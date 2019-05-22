Среда, 22 Мая 2019 года
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Жители окраины Рима просят защитить их от мигрантов с помощью армии

Общество

Обращение направлено главе МВД и мэру итальянской столицы

Рим, 22 мая 2019, 15:49 — REGNUM  Жители римской окраины Тор Пиньятара и владельцы расположенных в этом районе предприятий направили коллективное обращение к министру внутренних дел Маттео Сальвини и мэру столицы Вирджинии Раджи, передает Il Tempo в среду, 22 мая.

Подписавшие письмо граждане отмечают, что из-за чрезмерного количества мигрантов в их районе жители не чувствуют себя в безопасности, а количество правонарушений находится на недопустимо высоком уровне.

Также обращается внимание на то, что под контролем мигрантов находится значительная часть уличной торговли, а в районе созданы сразу несколько незарегистрированных по итальянским законам исламских центров.

Жители Тор Пиньятара просят увеличить число сотрудников правоохранительных органов, работающих на этой территории в дневное время, а в вечерние и ночные часы задействовать для охраны безопасности армейский гарнизон.

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Зарубежная хроника
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