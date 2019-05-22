Первая в мире АЭС приняла экскурсию российских музейщиков

Обнинск, Калужская область, , 15:46 — REGNUM Специалисты по музейному делу российских ведомственных, корпоративных, государственных учреждений и архивов посетили с экскурсией Отраслевой мемориальный комплекс Первой в мире АЭС в Обнинске, сообщает 22 мая пресс-служба Физико-энергетического института (ФЭИ) им. А.И. Лейпунского.

Мероприятие было приурочено к Международному дню музеев и празднованию 65-летия Первой в мире атомной электростанции.

«Встреча музейных работников с целью налаживания межкультурных коммуникаций, включала в себя ознакомление с историей создания Первой в мире АЭС, посещение реакторного зала и пульта управления», — говорится в сообщении.

Сотрудники музея ФЭИ рассказали слушателям об истории строительства и создания Обнинской АЭС, а также с обменялись с гостями знаниями о сохранении атомного наследия.

В программе посещения также была обзорная экскурсия в Дом Курчатова — еще одно знаковое место Обнинска, где жил и работал известный ученый Игорь Васильевич Курчатов — научный руководитель атомного проекта СССР, курировавший все работы по сооружению Первой в мире АЭС.

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