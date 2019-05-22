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В Екатеринбурге могут поднять стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

Общество

Ради обновления транспортного парка

Екатеринбург, 22 мая 2019, 15:43 — REGNUM  Проездные билеты в трамваях и троллейбусах Екатеринбурга могут подорожать в обозримом будущем. Об этом заявил вице-мэр по транспорту Алексей Бубнов на представлении проекта «Удобный наземный электрический общественный транспорт».

По словам Бубнова, городу необходимо обновить транспортный парк: закупить 173 новых трамвая с 215 троллейбусами, и «модернизировать» (подразумевается ли под этим простой ремонт или что-то ещё, пока неясно) 138 трамваев с 66 троллейбусами.

Кроме того, нужно отремонтировать действующие трамвайные депо и всю инфраструктуру, предназначенную для указанных видов транспорта. В проекте — трамвайные пути в отдалённые микрорайоны Академический и Солнечный, а также в Верхнюю Пышму.

На всё вышеперечисленное нужны деньги.

«Задача — предложить инвестиционную надбавку в тариф», — сказал вице-мэр.

Впрочем, это не единственная предлагаемая мера. Деньги потенциально можно затребовать из бюджетов разных уровней, или привлечь концессионера, с которым проработать особые условия пользования транспортом.

Пока неясно, когда и как будет увеличен проезд.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге подняли стоимость проезда в метро с 28 до 32 рублей. Изменение продиктовано закупкой новых составов метро и ремонтом действующих, заявляли в мэрии города.

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Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте
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