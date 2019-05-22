Инспектор ГИБДД из Карачаево-Черкесии сбил пешехода и получил реальный срок

Черкесск, , 15:36 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вынесен обвинительный приговор инспектору ГИБДД отдела МВД «Зеленчукский» Дмитрию Л. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека и лишили свободы сроком на три года, сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе прокуратура региона.

По данным ведомства, 7 октября 2017 года инспектор, находясь за рулем автомобиля без государственных регистрационных номеров, сбил пешехода на одной из улиц станицы Зеленчукской. При этом наезд был совершен из-за нарушений правил дорожного движения. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Несмотря на то, что вина сотрудника ГИБДД в суде была полностью доказана, злоумышленник виновным себя не признал, и представлял суду свидетелей, дававших ложные показания. Тем не менее суд согласился с гообвинителем и назначил виновнику ДТП наказание в виде лишения свободы сроком на три года, одновременно запретив ему в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с правом управления транспортными средствами.

Кроме того, инспектору запрещено три года занимать государственные должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти.