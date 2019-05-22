В южнокорейской провинции Чолла-Намдо прошли соревнования среди пожарных

Муан, Южная Корея, , 15:27 — REGNUM 22 мая в южнокорейской провинции Чолла — Намдо прошли первые соревнования среди пожарных. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в соревнованиях приняло участие 32 пожарных из 16 пожарных участков провинции.

Соревнование проходило на специально созданной локации — в «жилом» доме, где произошел пожар. Участники соревнования должны были выяснить причину пожара, характер возгорания, изменение температуры в помещении, радиус распространения пламени и дыма и так далее.

«Мы планируем использовать результаты данного соревнования в качестве обучающего пособия для наших пожарных отделений. Мы продолжим работать в данной сфере, чтобы увеличить шансы выявления причин возникновения пожара на месте», — сообщили представители пожарной службы.

Известно, на территории провинции Чолла-Намдо ежегодно происходит 560 пожаров в жилых домах, из которых в 13,5% случаев не удается найти причину возникновения пожара.