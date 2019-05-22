Трое подозреваемых по делу «Зимней вишни» оспаривают продление ареста

Кемерово, , 15:21 — REGNUM Фигуранты уголовного дела о смертельном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове пытаются оспорить ранее вынесенное судом решение о продлении срока содержания под стражей. Об этом стало известно сегодня, 22 мая, в суде, где проходит допрос потерпевших.

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Двери в «Зимней вишне» были заперты: суд начал допрос потерпевших

Как уточнил судья Николай Быданцев, апелляционные жалобы поступили от адвокатов руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, инженера противопожарной системы этой компании Александра Никитина и начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина.

Напомним, ранее, 7 мая, Заводский районный суд Кемерова 7 мая продлил сроки ареста всем семи фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» до 26 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

Фигурантами по уголовному делу проходят 15 человек. Среди обвиняемых, в частности, гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ТРЦ Георгий Соболев и бывший гендиректор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова. Их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности и в преступной халатности.

К рассмотрению дела по существу Заводский районный суд в Кемерово приступил 16 мая.