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Трое подозреваемых по делу «Зимней вишни» оспаривают продление ареста

Общество

Срок содержания под стражей семи фигурантам дела продлён до 26 октября

Трое подозреваемых по делу «Зимней вишни» оспаривают продление ареста
Иван Шилов © ИА REGNUM
Кемерово

Кемерово, 22 мая 2019, 15:21 — REGNUM  Фигуранты уголовного дела о смертельном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове пытаются оспорить ранее вынесенное судом решение о продлении срока содержания под стражей. Об этом стало известно сегодня, 22 мая, в суде, где проходит допрос потерпевших.

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Как уточнил судья Николай Быданцев, апелляционные жалобы поступили от адвокатов руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, инженера противопожарной системы этой компании Александра Никитина и начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина.

Напомним, ранее, 7 мая, Заводский районный суд Кемерова 7 мая продлил сроки ареста всем семи фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» до 26 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

Фигурантами по уголовному делу проходят 15 человек. Среди обвиняемых, в частности, гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ТРЦ Георгий Соболев и бывший гендиректор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова. Их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности и в преступной халатности.

К рассмотрению дела по существу Заводский районный суд в Кемерово приступил 16 мая.

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Пожар в торговом центре Кемерова
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