Работодателей будут штрафовать за «зарплатное рабство»

Москва, , 15:19 — REGNUM Законопроект о штрафах за «зарплатное рабство» Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Поправками в КоАП правительство вводит штраф для работодателя за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата. В качестве санкций предлагается предупреждение или штраф на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тыс. до 5 тыс., на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

«Именно работник указывает, на какой счет должна быть переведена зарплата», — подчеркнул в ходе дискуссии первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

Одновременно для работника увеличивается срок с пяти дней до пятнадцати на предоставление реквизитов для начисления средств до дня выплаты зарплаты.

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