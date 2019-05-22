Среда, 22 Мая 2019 года
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Власть – работодатели – профсоюз: Путин призвал соблюдать права трудящихся

Общество

Необходимо активизировать работу в формате «Власть – работодатели – профсоюз»

Власть – работодатели – профсоюз: Путин призвал соблюдать права трудящихся
Советский плакат. К. Иванова и В. Брискина.Ближе к жизни, к живому делу!

Москва, 22 мая 2019, 15:14 — REGNUM  Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям активизировать сотрудничество с профсоюзами по проблемам соблюдения прав трудящихся, об этом глава государства заявил 22 мая на съезде независимых профсоюзов России.

«Хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов: необходимо не откладывая активизировать работу в формате «Власть — работодатели — профсоюз», — сказал российский лидер.

По его словам, необходимо сделать все необходимое чтобы не ущемлялись трудовые права граждан и всегда была адекватная реакция на все случаи бездушного отношения к людям.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 мая, президент России Владимир Путин выступает на съезде независимых профсоюзов РФ. На съезде обсуждаются вопросы достойной зарплаты, создания высокопроизводительных рабочих мест, защиты трудящихся и др. Также делегаты съезда подведут итоги работы за пять лет и поставят задачи на ближайшие годы.

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Защита прав трудящихся
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