Власть – работодатели – профсоюз: Путин призвал соблюдать права трудящихся

Москва, , 15:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям активизировать сотрудничество с профсоюзами по проблемам соблюдения прав трудящихся, об этом глава государства заявил 22 мая на съезде независимых профсоюзов России.

«Хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов: необходимо не откладывая активизировать работу в формате «Власть — работодатели — профсоюз», — сказал российский лидер.

По его словам, необходимо сделать все необходимое чтобы не ущемлялись трудовые права граждан и всегда была адекватная реакция на все случаи бездушного отношения к людям.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 мая, президент России Владимир Путин выступает на съезде независимых профсоюзов РФ. На съезде обсуждаются вопросы достойной зарплаты, создания высокопроизводительных рабочих мест, защиты трудящихся и др. Также делегаты съезда подведут итоги работы за пять лет и поставят задачи на ближайшие годы.