Около 1,5 млн жителей Донбасса могут лишиться водоснабжения

Донецк, , 15:18 — REGNUM С 23 мая объекты коммунального предприятия «Вода Донбасса» отключат от электроэнергии. Об этом сообщили 22 мая в пресс-службе предприятия.

«Под угрозой остановки фильтровальные станции и насосные станции канала Северский Донец — Донбасс, которые являются единственным источником водоснабжения Донецкого региона. Более полутора миллионов человек могут остаться без воды», — сказано в сообщении.

Отметим, что компания снабжает водой жителей региона по обе стороны от линии фронта.

Напомним, компания «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» требует погасить задолженность в размере более 1 млрд гривен. Отключение объектов водоснабжения в регионе может грозить экологической катастрофой.