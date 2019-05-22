Среда, 22 Мая 2019 года
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Около 1,5 млн жителей Донбасса могут лишиться водоснабжения

Общество

Это может привести к экологической катастрофе в регионе

Донецк, 22 мая 2019, 15:18 — REGNUM  С 23 мая объекты коммунального предприятия «Вода Донбасса» отключат от электроэнергии. Об этом сообщили 22 мая в пресс-службе предприятия.

«Под угрозой остановки фильтровальные станции и насосные станции канала Северский Донец — Донбасс, которые являются единственным источником водоснабжения Донецкого региона. Более полутора миллионов человек могут остаться без воды», — сказано в сообщении.

Отметим, что компания снабжает водой жителей региона по обе стороны от линии фронта.

Напомним, компания «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» требует погасить задолженность в размере более 1 млрд гривен. Отключение объектов водоснабжения в регионе может грозить экологической катастрофой.

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Обеспечение населения чистой водой
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