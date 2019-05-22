В игровой комнате в Северной Осетии ребенок получил тяжелую травму

Моздок, Северная Осетия, , 15:09 — REGNUM В Северной Осетии ребенок получил травму, играя в помещении игровой детской комнаты. Следователи организовали проверку по данному факту. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, инцидент случился 17 мая 2019 в городе Моздоке в игровой детской комнате «Лунтик» по улице Кирова.

«Во время игры семилетний мальчик получил травму в виде вдавленного оскольчатого перелома теменной кости, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью», — уточнили в СКР.

Платные услуги по организации детского досуга в комнате «Лунтик» предоставлял индивидуальный предприниматель. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изымается вся документация у владельца заведения. Следователям предстоит выяснить, кто отвечал за безопасность при оказании услуг.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяевавысказала озабоченность тем, что в настоящий момент в законодательстве Российской Федерации отсутствует термин «игровая комната». По ее мнению, параметры таких комнат необходимо четко определить.

Должны быть ужесточены требования к приёму сотрудников — они должны иметь медицинские книжки и сертификаты о прохождении соответствующих курсов профподготовки, отметила Потяева. Также необходимо на законодательном уровне четко прописать требования к режиму пребывания детей: в каком количестве и на какой площади они могут находиться в игровой комнате. Кроме того, в непосредственной близости от детских комнат, расположенных в торгово-развлекательных центрах, должны находиться медицинские пункты, считает омбудсмен.