Казахстан предоставит 160 грантов для иностранных студентов

Нур-Султан, , 15:09 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана разместило государственный заказ на обучение 160 иностранных граждан. Об этом заявила глава центра болонского процесса и академической мобильности Алмагуль Култуманова, сообщает 22 мая издание Zakon.kz.

По её словам, оператором программы выделения грантов для иностранных студентов является центр болонского процесса. Култуманова отметила, что важно понять степень готовности вузов Казахстана для принятия иностранных студентов.

Руководитель центра добавила, что вузы республики сообщают, какое число иностранных студентов и на какие специальности они смогут принять. Отмечается, что по состоянию на 1 января в республике учатся 20 тыс. иностранных студентов.

Отметим, программа по обмену студентами между вузами Казахстана и зарубежными образовательными организациями была запущена в 2011 году. В рамках программы академической мобильности за рубежом обучились 14 тыс. казахстанских студентов.

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