Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Италии в тяжёлом состоянии

Рим, , 14:57 — REGNUM После аварии, в которую 22 мая в Италии попал автобус с туристами, в медучреждения были доставлены десять пострадавших. Как сообщили ИА REGNUM в посольстве РФ в Риме, четыре человека получили тяжёлые травмы.

Состояние ещё четверых пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.

«Пострадавшие направлены в больницы города Сиены (200 км от Рима), куда в срочном порядке выехали сотрудники посольства России в Италии для оказания помощи и прояснения обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении дипмисии.

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В посольстве добавили, что в дипломатическом ведомстве открыта «горячая линия» — +39 388 627 01 62.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический автобус, в котором предположительно находились российские туристы, перевернулся на дороге, ведущей от итальянской Флоренции в Сиену. По информации департамента гражданской защиты правительства Италии, авария произошла сегодня, 22 мая, в 9:30 по местному времени.

Всего в транспортном средстве находились 60 человек. Один человек погиб, десять получили травмы разной степени тяжести.