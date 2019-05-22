В 2018 году во Франции было закрыто 240 аптек — СМИ

Париж, , 15:07 — REGNUM Согласно ежегодному отчету l'Ordre, опубликованному 22 мая 2019 года, в 2018 году было закрыто почти 240 аптек, в том числе 226 в столице Франции — рекорд за последние десять лет, сообщает Le Figaro.

Известно, что по состоянию на 1 января 2019 года во Франции насчитывалось 21 665 аптек, что на 238 меньше, чем в предыдущем году. В общей сложности 1556 аптек закрылись за десять лет.

По данным отчета, Иль-де-Франс является наиболее пострадавшим регионом, где в период с 2014 по 2018 год было закрыто 249 аптек.

Напомним, во Франции управление по вопросам конкуренции выступает за продажу лекарств без рецепта в супермаркетах, чтобы предложить потребителям больше выбора и повысить их покупательскую способность.