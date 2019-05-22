Временный глава Челябинской области озаботился наркоманией

Челябинск, , 14:54 — REGNUM В Челябинской области отмечается снижение уровня наркомании. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора.

Вопрос был поднят на заседании областной антинаркотической комиссии, которое провёл врио губернатора Алексей Текслер. На совещании были приведены цифры, характеризующие нынешнюю ситуацию. В 2018 году по сравнению с 2017-м контингент тех, кто потребляет наркотики, снизился на 4,7%, а за последние десять лет и вовсе в два раза.

Но Текслера не устроили и такие цифры. Он отметил, что в 2018 году на территории региона было выявлено более 8 тыс. преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2017-м количество таких преступлений заметно уменьшилось, но цифра всё равно пугающая, если понимать, что стоит за каждым таким преступлением.

«К сожалению, наркодилеры пока более эффективно воздействуют на детские умы, чем родители и профессиональные педагоги. Фактически каждый ребенок, решивший попробовать наркотики, — это начало большой проблемы для семьи, для школы, для общества», — сказал врио главы региона.

Текслер добавил, что решать проблему призваны педагогические работники, которые должны работать в постоянном контакте и с родителями, и с другими законными представителями. При этом педагоги должны иметь не обрывочные знания о проблеме, а специальную системную подготовку, быть и психологом, и врачом, и юристом, уметь говорить языком, понятным детям, и грамотно взаимодействовать с их родителями.