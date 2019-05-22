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В Южной Корее пройдет выставка малых и средних предприятий

Общество

Выставка пройдет в выставочном комплексе KINTEX с 31 октября по 3 ноября 2019 года

Коян, Южная Корея, 22 мая 2019, 14:59 — REGNUM  В Южной Корее пройдет 22-я выставка малых и средних предприятий G-FAIR KOREA 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, выставка пройдет в выставочном комплексе KINTEX, расположенного в городе Коян (провинция Кёнгидо), в период с 31 октября по 3 ноября 2019 года при поддержки мэрии провинции Кёнгидо, Корейского агентства содействия торговле и инвестициям и Ассоциации малого и среднего бизнеса (Small & Medium Business Centers Association).

G-FAIR KOREA — крупнейшая ежегодная выставка малых и средних предприятий Южной Кореи, которую посещает более 80 тыс. человек.

В выставке примут участие около 800 компаний, 900 представителей зарубежных стран и около 400 отечественных дистрибьюторов. Известно, что выставка будет поделена на шесть зон: Food, Living, Smart, Leisure, Beauty, Eureka.

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Малый бизнес
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