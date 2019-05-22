Участники чемпионата WorldSkills могут разместить резюме на сайте Роструда

Москва, , 14:44 — REGNUM Участники и гости финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», который проходит в Казани, могут ознакомиться с вакансиями, разместить резюме на портале Роструда «Работа в России». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«При размещении своих резюме на «Работе в России» соискатели могут получить официальное подтверждение об имеющихся у них компетенциях по стандартам Worldskills», — отметил замглавы Роструда Денис Васильев. Таким образом, работодатели смогут сразу найти нужного кандидата на имеющуюся вакансию.

По его словам, размещенные на портале резюме рассматриваются руководителями предприятий чаще, чем в других источниках. В настоящее время «Работа в России» (trudvsem.ru) располагает 2,5 тыс. резюме о соискателях.

Отмечается, что в общероссийской базе вакансий сейчас доступно около 1,4 млн предложений о работе для граждан всех возрастов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, финал национального чемпионата проходит с 20 по 23 мая. В нем принимают участие 1513 конкурсантов, из них — 152 иностранных представителя, 363 конкурсанта-юниора. Соревнования проходят по 91 компетенции, помимо этого, намечены 23 компетенции блока Future Skills. Юниоры соревнуются по 48 компетенциям. Возраст конкурсантов — от 16 до 22 лет, они являются студентами профессиональных образовательных учреждений.

В августе на площадке международного выставочного комплекса Kazan Expo столица Татарии встретит участников мирового чемпионата WorldSkills-2019.

Накануне площадки чемпионата посетили вице-премьер Татьяна Голикова и глава Татарии Рустам Минниханов. Они убедились, что Казань полностью готова для встречи в августе мирового чемпионата.

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