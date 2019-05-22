Президент Казахстана раскритиковал качество дорог в Актюбинской области

Актюбинск, Казахстан, , 14:37 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил улучшить качество дорог областного и районного значения в Актюбинской области к 2025 году. Об этом глава государства заявил 22 мая на встрече с общественностью Актюбинской области Казахстана, сообщает издание BNews.

Глава республики подверг критике состояние автодорог в регионе. По его словам, 50% дорог в области находится в неудовлетворительном состоянии. Токаев напомнил, что в регионе приступили к реконструкции участка Актюбинск — Кандыагаш, Актюбинск — Хромтау и Кандыагаш — Иргиз.

Президент также отметил низкий уровень охвата населенных пунктов интернетом — доступ в сеть имеют лишь 11% сёл. В результате этого в сельских населенных пунктах возникают проблемы с доступом к адресной социальной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область заявил, что состояние автомобильных дорог в регионе находится в критическом состоянии.

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