Глава ветеранов Екатеринбурга поддержал возвращение Краснознамённой группы

Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM Возвращение народного памятника — Краснознамённой группы с Орденом Ленина — поддержал глава екатеринбургского совета ветеранов Фёдор Ледерер. Об этом он заявил после заседания оргкомитета Дня Победы в мэрии Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Ледерера, возвращение памятника актуально, так как он затрагивает тему Победы в Великой Отечественной.

«Всё, что связано с историей нашего государство, особенно с Днём Победы, всё важно. Мы должны всё знать и иметь достойную историю», — сказал руководитель совета ветеранов.

Кроме того, недопустимо, когда родную историю уничтожают или фальсифицируют, подчеркнул Ледерер.

«Нашу историю стараются замять, стараются забыть. Стараются сделать из чёрного белое. Это неправильно. Надо знать свою историю!» — призвал общественник.

Напомним, Краснознамённая группа с Орденом Ленина была подарена Свердловску за выдающийся вклад в Победу, а также за трудовые и научные подвиги жителей города. Памятник варварски снесли в январе 2013 года. После многочисленных акций общественников из «Сути времени» и других организаций Екатеринбурга мэр города Александр Высокинский пообещал вернуть «Краснознамёнку» до конца 2019 года.

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