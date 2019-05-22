Среда, 22 Мая 2019 года
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В Гамбурге закроются шесть католических школ

Общество

У архиепархии нет средств на их содержание

Гамбург, Германия, 22 мая 2019, 14:26 — REGNUM  В Гамбурге (Германия) в ближайшие годы будут постепенно закрыты шесть католических школ. Соответствующее решение приняла местная архиепархия, пишет газета Die Welt.

Шесть католических школ будут закрыты в период с 2021 по 2025 год. Для еще двух образовательных учреждений церковь продолжает искать спонсоров. Причина закрытия — отсутствие средств. Архиепархия задолжала €83 млн. Всего под ее началом находится 21 католическая школа.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года здание бывшей протестантской церкви Капернаум-кирхе в Гамбурге вновь открыло свои двери для верующих, но уже для мусульман. Теперь в этой мечети Аль-Нур могут разместиться до 500 прихожан.

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Католицизм
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