В Гамбурге закроются шесть католических школ

Гамбург, Германия, , 14:26 — REGNUM В Гамбурге (Германия) в ближайшие годы будут постепенно закрыты шесть католических школ. Соответствующее решение приняла местная архиепархия, пишет газета Die Welt.

Шесть католических школ будут закрыты в период с 2021 по 2025 год. Для еще двух образовательных учреждений церковь продолжает искать спонсоров. Причина закрытия — отсутствие средств. Архиепархия задолжала €83 млн. Всего под ее началом находится 21 католическая школа.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года здание бывшей протестантской церкви Капернаум-кирхе в Гамбурге вновь открыло свои двери для верующих, но уже для мусульман. Теперь в этой мечети Аль-Нур могут разместиться до 500 прихожан.

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