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Экс-глава Росреестра Дагестана скрылся после возбуждения уголовного дела

Общество

Ему вменяют в вину организацию преступного сообщества, которое нанесло государству ущерб в особо крупном размере

Махачкала, 22 мая 2019, 14:27 — REGNUM  Бывший глава управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедов скрылся от следствия. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела об организации преступного сообщества устанавливается его местонахождение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе Следственного комитета республики.

Как рассказал собеседник, из восьми фигурантов данного уголовного дела пока задержаны лишь двое: сотрудник указанного управления Ренат Шихвеледов и инженер кадастровой палаты Федеральной службы госрегистрации кадастра и картографии по Дагестану Абдула Умаханов.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники вышеназванных ведомств, а также бывший вице-мэр Махачкалы Герман Рагимханов и некий Ислам Исмаилов подозреваются в незаконном отчуждении муниципальных и федеральных земельных участков. По данным следствия, преступные действия сообщников нанесли ущерб государству в размере более 370 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Возбуждено дело о махинациях с землей в Дагестане на 370 млн рублей

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