Почему жители России начали массово отказываться от дач?

Москва, , 14:23 — REGNUM Сейчас государство всячески стимулирует оформление гражданами России загородной недвижимости в собственность, потому что все зарегистрированные объекты должны облагаться налогом. Но многие люди уже начали отказываться от дач, и на это есть несколько причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор кадастровой компании «Вита-Хауз» Марьян Будич.

«Во-первых, собственниками загородной недвижимости в садовых товариществах чаще всего является старшее поколение. Некоторым из них земля досталась от фабрик и заводов. И для них земельные участки являются бременем: внукам дачи не нужны, а налог на землю и недвижимость приходится платить.

Во-вторых, стоимость загородной недвижимости падает, потому что в целом по стране покупательная способность населения низкая. Некоторые дачники стараются избавиться от своих участков, потому что им нужны дополнительные деньги. Например, первоначальный капитал на покупку квартиры.

Земельные участки больше продаются, нежели покупаются, отсюда и спад цены на загородную недвижимость. Предложение превышает спрос.

В-третьих, что касается молодого поколения, то они больше выбирают отдых за границей или на курортах. Те, кто все-таки любит отдохнуть за городом, больше предпочитают арендовать дачные участки на летний сезон и не связывать себя дополнительными «дачными» обязательствами», — пояснил эксперт.

Например, если дача находится в садовом товариществе, то нужно платить членские взносы, которые устанавливает само товарищество, коммунальные платежи (электричество, газ, вода, вывоз мусора), налоги на земельный участок, дом и другие зарегистрированные объекты на участке (к примеру, за баню).

«Конечно, есть налоговые вычеты, льготы, но это персонально. Поэтому прежде чем приобретать участок, люди принимают во внимание эти затраты», — считает Будич.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аналитиков «Авито Недвижимость», в России значительно возросло число желающих продать свои дома в садоводческих товариществах.

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