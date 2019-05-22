Разработчики из Valve сделают собственную версию Dota Auto Ches

Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Американская компания по разработке игр Valve Corporation объявила о создании собственной версии Dota Auto Chess — популярной модификации для Dota 2. Работа над проектом уже ведётся, сообщается на официальном сайте Dota 2.

Созданием Dota Auto Chess занимается китайская студия Drodo. Руководство Valve заинтересовалось перспективной модификацией и предложило разработчикам из Drodo объединить усилия.

«Мы отлично пообщались, но обе стороны пришли к выводу, что по нескольким причинам не сможем работать вместе. Мы пришли к соглашению, что каждая из сторон будет разрабатывать собственную игру и полностью друг друга поддерживать», — сообщается в заявлении Valve.

Разработчики из Valve также сообщают, что Drodo уже выпустили свою мобильную версию Dota Auto Chess — она называется просто «Auto Chess». Игра не использует персонажей из вселенной Dota, поэтому проекты будут похожи только с точки зрения игрового процесса. Также, в рамках сотрудничества с Drodo, команда Valve помогла перенести сохранения игроков из PC-версии модификации в мобильную.

Dota Auto Chess частично копирует механику игры «Шахматы» и её игровое поле с добавлением персонажей из Dota 2. Герои игры, расставленные на шахматном поле, противостоят волнам противников и персонажам других игроков. Цель каждого матча — продержаться дольше соперника. Модификация быстро набрала популярность в игровом сообществе, по ней уже проводят киберспортивные соревнования.

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