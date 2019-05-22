Супруги Улюкаевы разводятся

Москва, , 14:15 — REGNUM Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, осуждённый к длительному сроку заключения за коррупционное преступление, разводится с женой. Об этом ТАСС сообщили в окружении бывшего министра.

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При этом собеседник не стал уточнять, по какой причине супруги расторгают свой брак. Источник отметил, что бракоразводный процесс сильно влияет на морально-психологическое состояние бывшего чиновника, который отбывает наказание в исправительной колонии строго режима в Тверской области.

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Во ФСИН рассказали о дне рождения Улюкаева в колонии

Как сообщало ИА REGNUM, приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву был оглашён 15 декабря 2017 года в Замоскворецком суде Москвы. Служители Фемиды признали его виновным в получении взятки в размере $2 млн за подготовку положительного решения по сделке с покупкой «Роснефтью» государственного пакета акций «Башнефти».

Суд приговорил экс-чиновника к восьми годам лишения свободы, которые он должен отбывать в колонии строго режима. Кроме этого, Улюкаеву предстоит выплатить штраф в 130 млн рублей (более $2 млн).

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