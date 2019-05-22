Президент Казахстана дал поручения по защите окружающей среды в Актюбинске

Актюбинск, Казахстан, , 14:16 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики и акимату (администрации) Актюбинской области приступить к строительству канализационно-очистных сооружений в Актюбинске, сообщает 22 мая агентство «Казинформ».

Глава государства встретился в Актюбинске с общественностью города. Президент отметил также необходимость начать мероприятия по ликвидации отходов в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана.

Токаев добавил, что для улучшения экологической ситуации необходимо воспитывать в молодых людях бережное отношение к природе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики и акимату Кызыл-Ординской области принять меры по восстановлению плотины Кокарал для спасения северной части Аральского моря.

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