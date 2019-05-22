Новый монумент Советскому солдату испытали на ветровые нагрузки

Жуковский, Московская область, , 14:13 — REGNUM Специалисты научно-исследовательского Московского комплекса Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского испытали новый монумент Советскому солдату на ветровые нагрузки и устойчивость, сообщает 22 мая пресс-служба института.

Для проведения испытаний были задействованы весы АВТ-1 и установка угловых колебаний, моделирующая поведение модели в аэродинамической трубе.

«Эксперименты подтвердили характеристики ветрового нагружения, заложенные в проект. Конструкция памятника показала аэродинамическую устойчивость в нормативных условиях ветра», — говорится в сообщении.

25-метровая бронзовая скульптура весом 90 тонн на 11-тонном каркасе станет одним из самых масштабных монументов в России. Установка памятника планируется в следующем году — к 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Монумент будет установлен в районе деревни Хорошево Ржевского района (Тверская область). Инициаторами установки являются Российское военно-историческое общество, министерство культуры России и правительство Тверской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Монумент Советского солдата в Тверской области установят к марту 2020 года