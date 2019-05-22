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Большинство судей окружного суда Киева не явились на экзамен

Общество

Ранее судьи предоставили справки о болезни, теперь просто игнорируют экзамен

Киев, 22 мая 2019, 14:11 — REGNUM  Из 30 судей Окружного административного суда Киева в квалификационную комиссию на экзамен явились всего трое. Об этом сообщили 21 мая в пресс-службе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины, сообщается на официальном сайте организации.

В ВККС напомнили, что в апреле 2019 года все судьи не пришли на экзамен, предоставив однотипные справки о болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая здание ВККС заблокировали неизвестные «активисты». 21 мая блокада продолжилась, хотя судьи обратились в правоохранительные органы с просьбой разобраться в происходящем.

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Отметим, именно Окружной административный суд Киева принял решение о признании незаконной национализацию крупнейшего на Украине «Приватбанка».

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