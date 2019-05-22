На Урале инвалиды-колясочники оценили тропу в парке «Бажовские места»

Екатеринбург, , 14:07 — REGNUM Тропы в природных парках Бажовские места и Оленьи ручьи включены в инклюзивные туристические маршруты Свердловской области. Это означает, что здесь построена вся необходимая инфраструктура для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли их пройти.

По словам руководителя проекта «Инклюзивный туризм в Свердловской области», председателя регионального общественного движения инвалидов «Доступная среда всем» Ольги Небесной, это первый и уникальный для Свердловской области опыт.

Тропу в парке Бажовские места уже протестировали уральцы с ограниченными возможностями здоровья — подопечные Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов. Они посетили дом-музей Павла Бажова в Сысерти, Сысертский фарфоровый завод и саму экологическую тропу до Талькова Камня протяженностью два километра.

Для того, чтобы слабо подготовленным и ограниченным в движениях людям было легче идти по тропе, её оборудовали стоянками с беседками со скамейками, деревянными мостками в трудных местах.

После тестирования Сысертский инклюзивный туристический маршрут признан успешным и действительно доступным для всех. Первопроходцам он не показался утомительным, хотя и занял почти весь день.

«Мы в восторге от посещения природного парка «Бажовские места», проведенной работниками парка познавательной экскурсии и нашего похода на Тальков Камень. Сам факт того, что человек на коляске имеет возможность побывать в таких прекрасных природных местах, просто бесценен», — подвела итог тестирования Ольга Небесная.

Тестирование доступности тропы для маломобильных туристов в природном парке Оленьи ручьи будет проведено в июне.